Mensenrechtenprijs voor ‘knielende’ Kaepernick

Amnesty International heeft zaterdag ‘Ambassador of Conscience Award’ uitgereikt aan de ‘knielende’ American football-speler Colin Kaepernick. Hij ontving deze mensenrechtenprijs tijdens het vijftigjarig jubileumevenement van Amnesty Nederland in Amsterdam.

Kaepernick wordt geprezen voor zijn inzet voor gelijke burgerrechten in de Verenigde Staten en zijn strijd tegen het politiegeweld tegen zwarte Amerikanen. Kaepernick weigerde in 2016 te staan tijdens het spelen van het Amerikaanse volkslied voorafgaand aan een wedstrijd. Door te knielen protesteerde hij tegen het politiegeweld tegen zwarte Amerikanen in de Verenigde Staten. Dit gebaar gaf aanzet tot een vreedzame beweging tegen politiegeweld en discriminatie in de VS.

,,Niet alleen in de Verenigde Staten is Kaepernick een groot voorbeeld voor zijn strijd tegen discriminatie en politiegeweld, maar ook in Nederland en de rest van de wereld. Hij laat zien dat je met een ogenschijnlijk simpel gebaar een grote beweging op gang kan brengen¨, zei directeur Eduard Nazarski van Amnesty Nederland.