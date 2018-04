Artiesten zingen kinderliedje in elf talen

Nynke Laverman, Ruben Nicolai, Leona Philippo, Mr. Polska en Jody Bernal zijn enkele van de elf artiesten die hebben meegewerkt aan een kinderliedje. De Voorleestrom, dat in elf talen uitkomt, moet het voorlezen door ouders met diverse achtergronden stimuleren. De artiesten zongen het liedje maandag voor het eerst op Wereldboekendag in het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam.

Het initiatief is onderdeel van het tienjarig jubileum van BoekStart, waarmee bibliotheken aandacht vragen voor het belang van voorlezen aan heel jonge kinderen. Het liedje verschijnt in het Nederlands, Fries, Turks, Arabisch, Spaans, Pools, Frans, Chinees, Engels, Berber en Tigrinya.

Volgens de initiatiefnemers kunnen ouders het beste voorlezen in de taal van hun hart en emotie. ,,Nog niet alle ouders zijn zich hier bewust van. Onderzoeken wijzen uit dat een goede beheersing van de thuistaal kinderen helpt bij het leren van de schooltaal.”

Kinderdagverblijven krijgen de cd met alle versies gratis en ouders en kinderen kunnen het liedje vanaf nu luisteren via boekstart.nl, Spotify en Deezer.