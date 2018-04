Meer melding integriteitschending Defensie

Bij het ministerie Defensie zijn vorig jaar veel meer meldingen binnengekomen van mogelijke schendingen van de integriteit. Het ging om 502 meldingen tegenover 369 een jaar eerder. Dat staat in Jaarverslag Integriteit Defensie dat dinsdag is gepubliceerd.

Met name het aantal meldingen van ongewenst gedrag ging omhoog. Dat steeg van 64 meldingen in 2016 naar 145 een jaar later. Volgens het ministerie is de stijging ,,onder meer te verklaren door verbeterde registratiesystemen, aandacht voor integriteit en mogelijk een hogere meldingsbereidheid”.

Bij vermeend ongewenst gedrag gaat het voornamelijk over intimidatie, pesten, kwaadspreken, seksuele intimidatie en agressie. Verder waren er 130 meldingen over mogelijke misdragingen in de privésfeer en 139 over oneigenlijk gebruik van dienstmiddelen en overschrijding van interne regels.