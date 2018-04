‘Geld uit Golfregio naar tientallen moskeeën’

Zeker dertig islamitische organisaties in Nederland hebben de afgelopen jaren geld ontvangen uit Koeweit en Saudi-Arabië, of hebben om dergelijke financiering gevraagd. Dat blijkt uit niet eerder gepubliceerde gegevens die in handen zijn van NRC en Nieuwsuur.

De lijst met betalingen aan moskee-organisaties in Nederland is afkomstig van Koeweit en Saudi-Arabië zelf. Die twee landen in de Golfregio informeren het ministerie van Buitenlandse Zaken daar op vertrouwelijke basis over sinds 2010. Om die contacten niet in gevaar te brengen, maakte het departement de gegevens tot dusver niet openbaar.

Volgens ingewijden gaat het om informatie die eerder al vertrouwelijk is gedeeld met de Tweede Kamer.