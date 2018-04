GroenLinks-Kamerlid beoogd wethouder Utrecht

Tweede Kamerlid Linda Voortman van GroenLinks wordt wethouder in Utrecht als de onderhandelingen voor een nieuw college daar slagen. De lokale afdeling van GroenLinks maakte haar kandidatuur bekend. Voortman (38) zit sinds 2010 in de Tweede Kamer, met een korte onderbreking in 2012. Daarvoor was ze bestuurder bij vakbond FNV Bondgenoten.

In Utrecht onderhandelen GroenLinks, D66 en ChristenUnie over de vorming van een nieuw stadsbestuur. De zittende GroenLinks-wethouders Lot van Hooijdonk en Kees Diepeveen blijven ook aan als het aan hun partij ligt. Met 12 zetels werd GroenLinks de grootste partij bij de verkiezingen in maart. D66 werd met 10 zetels de tweede partij. Voor een raadsmeerderheid kwamen de partijen één zetel tekort. ChristenUnie wordt met twee zetels veruit de kleinste coalitiepartij.

Voortman zegt ernaar uit te kijken om zich in te zetten voor haar stad, met name voor ,,mensen in een kwetsbare positie”.