Werkgevers ov naar rechter wegens staking

Werkgevers in het openbaar vervoer krijgen van vakbonden meer tijd om met een verbeterd cao-voorstel voor het streekvervoer te komen. Dat zegt onderhandelaar Hanane Chikhi van CNV Vakmensen dinsdag. Terwijl een vorig ultimatum maandag afliep, krijgen de werkgevers nu tot maandag 30 april om aan de wensen van de werknemers tegemoet te komen.

,,Als de werkgevers met een redelijk en verbeterd voorstel komen, dat tegemoet komt aan onze eisen, dan zijn we bereid om te praten”, aldus Chikhi, die zegt het oprekken van het ultimatum te hebben afgestemd met vakbond FNV. De CAO geldt voor 12.000 werknemers, waaronder buschauffeurs, machinisten en bagagehandelaars op Schiphol.

Ondertussen gaan de voorbereidingen voor een 48-uursstaking op 30 april en 1 mei door. De Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) liet dinsdag weten naar de rechter te stappen om zo’n staking te voorkomen.

Een eerder onderhandelingsresultaat tussen de bonden en de werkgevers werd in maart door de vakbondsleden afgewezen. De werknemers eisen onder meer maatregelen die ervoor zorgen dat de werkdruk omlaag gaat.

Volgens de VWOV lijken de bonden helemaal niet uit te zijn op een akkoord. De organisatie vreest dat de grootschalige ov-staking aan het begin van de mei-vakantie maatschappelijk ontwrichtend is. ,,Onze luchthavens zijn dan niet bereikbaar. Een dagje uit naar de Keukenhof of de Efteling zit er voor veel mensen niet in”, aldus voorzitter Fred Kagie.

Of een gang naar de rechter door de werkgevers een staking kan voorkomen, vindt Chikhi van CNV Vakmensen moeilijk te voorspellen. ,,Dat is aan de rechter. In elk geval zijn wij altijd zorgvuldig geweest in het tijdig doen van aankondigingen richting de werkgevers.”