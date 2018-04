Eis vijf jaar tegen ‘terreurvader’ Bunschoten

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag vijf jaar gevangenisstraf geëist tegen de 59-jarige Henk Koelewijn uit Bunschoten-Spakenburg. Volgens het OM is bewezen dat Koelewijn zijn kinderen stelselmatig heeft mishandeld, een aantal van hen bij herhaling heeft opgesloten en een dochter seksueel heeft misbruikt. Ook acht de officier van justitie het bewijs geleverd voor een poging tot doodslag op een zoon. De jongen werd door Koelewijn op tafel vastgebonden en bedreigd met een draaiende kettingzaag.

Koelewijn en zijn vrouw hebben in totaal negentien kinderen. Het paar is diepgelovig. Een aantal kinderen heeft in 2016 aangifte tegen hem gedaan. Koelewijn ontkent. Hij meent dat de aangiftes zijn gedaan uit wraak, omdat Koelewijn zelf aangifte tegen zijn kinderen had gedaan wegens diefstal van een geldbedrag. Het OM spreekt deze redenering tegen.