Segers: in geheugen graven was verkeerd

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers vindt dat hij niet had moeten spreken over wat hij zich wel of niet herinnerde over memo’s over afschaffing van de dividendbelasting. Dat zei hij woensdag in het debat over de veelbesproken memo’s, die dinsdag werden vrijgegeven.

Segers erkende dat hij zich wel een document herinnerde dat door VVD’er en toenmalig staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes was opgesteld, en dat door VVD-leider Mark Rutte werd gebruikt om in de formatie te pleiten voor afschaffing van de dividendbelasting. Dit zag hij echter niet als een memo, zo redeneerde hij.

Toen Rutte in een debat vorig jaar zei geen herinneringen aan memo’s over de dividendbelasting te hebben, ging er daarom bij Segers geen belletje rinkelen. ,,De VVD-fractienotitie was van een andere orde”, aldus de CU-voorman. Omdat tijdens de formatie zoveel memo’s de revue passeerden, was het onverstandig om in zijn herinneringen te gaan graven, vindt Segers nu.