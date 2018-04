Koningsdag trapt af met feestnachten

De avond en nacht voorafgaand aan Koningsdag barsten in verscheidene gemeenten de feestelijkheden al los. Utrecht trapt het feest om 18.00 uur af met een enorme vrijmarkt in de binnenstad die de hele nacht open blijft. De Haagse binnenstad is vanaf 19.00 uur het decor voor het muziekfestival The Life I Live, dat bij voorgaande edities honderdduizenden bezoekers trok.

Op verscheidene podia in het centrum van de Hofstad treden zowel donderdag als op Koningsdag zelf tientallen artiesten op. Het publiek kan kiezen uit optredens van onder anderen Tim Knol, Kraantje Pappie en Roxeanne Hazes.

Ook in talloze andere steden en dorpen zijn op Koningsnacht feesten en festivals. Zo kleurt ook het centrum van Eindhoven vanaf donderdagavond al oranje door het festival Eindhoven=King dat ook op Koningsdag zelf voortduurt. Verspreid door stad krijgen bezoekers diverse muziekstijlen voorgeschoteld als hiphop, dance en smartlappen en zijn er vrijmarkten. Vorig jaar kwamen er ongeveer 65.000 mensen op het festival af. De organisatie hoopt dat er dit jaar nog meer belangstellenden komen.

Ook Amsterdam smeert Koningsdag uit over twee dagen. Donderdagavond begint het feest met tal van evenementen in de binnenstad. Koningsdag kent naast de traditionele vrijmarkt vier grote, officiƫle dansfeesten. Zo zijn er Loveland van Oranje in het Meerpark, Oranjebloesem op het stadsstrand Blijburg, Kingsland Festival bij de RAI en het Urban Music Festival op het Stadspodium.