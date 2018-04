Meer meldingen discriminatie transgenders

Het aantal meldingen van discriminatie van transgenders is in 2017 met een kwart gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het Transgender Netwerk Nederland (TNN). Een verklaring voor de stijging is er niet.

Bij de politie liep het aantal meldingen van discriminatie-incidenten terug (van 25 naar 20) evenals bij het TNN-meldpunt (van 19 naar 17), maar bij anti-discriminatie-instanties steeg het aantal juist (van 43 naar 62). Bij het College voor de Rechten van de Mens bleef het aantal meldingen gelijk (16) en bij Meldpunt Internet Discriminatie (MIND) steeg het van 1 naar 5. Volgens TNN vormen de aantallen het topje van de ijsberg en gaat het netwerk meer onderzoek doen naar ervaren discriminatie en geweld.

Transgenders maakten vooral melding van omstreden behandeling (uitsluiten of belemmeren bij gebruik van diensten) en vijandige bejegening (bespuugd of uitgescholden worden). Een klein aantal meldde te zijn mishandeld of bedreigd. Het gebeurde op hun werk, bij de gemeente, bij zorgverzekeraars of in hun eigen wijk.