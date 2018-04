Man (26) uit Erp doodgeschoten in Schijndel

Het slachtoffer van de schietpartij woensdagavond in Schijndel is een 26-jarige man uit Erp. Bronnen hebben dat donderdagochtend bevestigd. De man uit Erp is een bekende van de politie en is eerder diverse keren veroordeeld voor geweld en drugsbezit.

De man werd woensdag aan het begin van de avond neergeschoten op straat in Schijndel en overleed korte tijd later. De politie kon de identiteit van het slachtoffer donderdagochtend nog niet bevestigen.

Slachtoffer Daan H. was in 2015 betrokken bij een vechtpartij in Uden die leidde tot de dood van de 27-jarige Joeri Edelijn uit Oss. De Ossenaar werd tijdens de vechtpartij gestoken en overleed. Daan H. kreeg acht maanden celstraf voor het geweld en de man die de fatale steken uitdeelde kreeg tien jaar celstraf.