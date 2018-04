Minister: gemeenten kregen info over moskeeën

Gemeenten kregen wel degelijk informatie over de buitenlandse financiering van moskeeën. Dat zegt minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) in reactie op media die melden dat dat niet het geval was.

Volgens de bewindsman is er niets achtergehouden. Hij probeert bij de betrokken gemeenten te achterhalen hoe ,,dit beeld” is kunnen ontstaan. Hij noemt het heel erg belangrijk dat gemeenten op de hoogte worden gehouden van buitenlandse financiering. Het kan helpen bij het tegengaan van radicalisering in moskeeën.

Volgens NRC en Nieuwsuur hield Sociale Zaken onder de vorige minister Lodewijk Asscher informatie over financiering door conservatieve Golfstaten verborgen.