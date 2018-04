Rotterdam pakt buitenlandse invloed moskee aan

De gemeente Rotterdam moet moskeeën die ongewenste financiële steun krijgen uit het buitenland aanpakken. Dat heeft de gemeenteraad donderdag in grote meerderheid besloten. In mei gaat de raad in debat met burgemeester Ahmed Aboutaleb over deze ongewenste geldstromen. Dan wordt duidelijk welke mogelijkheden Rotterdam heeft om deze financieringen tegen te gaan.

Uit onderzoek van Nieuwsuur en NRC blijkt dat acht islamitische instellingen in Rotterdam worden gefinancierd vanuit de Golfstaten of hiertoe een verzoek hebben ingediend.

Leefbaar Rotterdam, VVD en CDA maken zich grote zorgen over deze geldstromen. ,,Via deze vorm van financiering kan eenvoudig een radicaal en anti-democratisch gedachtegoed verspreid worden en fout geld kan worden witgewassen. Aan deze praktijken moet paal en perk worden gesteld.”

Ook DENK en het islamitische Nida schaarden zich achter het voorstel. Wel riepen zij op om ook andere religies in het onderzoek te betrekken.