Terugdraaien verhuizing mariniers kostbaar

Als Defensie nu zou besluiten om de verhuizing van de mariniers van Doorn naar Vlissingen ongedaan te maken, zou dat ,,tientallen miljoenen” kosten, aldus staatssecretaris Barbara Visser. Er is veel verzet onder de mariniers tegen de verhuizing.

Steeds meer mariniers vertrekken daarom bij het korps. ,,Helaas blijkt dat de ongeplande uitstroom stijgt”, schrijft de bewindsvrouw in een brief aan de Tweede Kamer. Toen in 2012 werd besloten tot de verhuizing was rekening gehouden met een dip in het personeelsbestand. Maar Visser tekent hierbij aan dat ,,de irreguliere uitstroom bij het Korps Mariniers nu groter is dan in 2012 was voorzien”.

Er wordt gesproken met drie consortia over de bouw van de kazerne. Als de verhuizing nu wordt afgebroken moeten zij een vergoeding krijgen, aldus de bewindsvrouw. Ook de provincie Zeeland en gemeente Vlissingen zullen geld willen zien. Bovendien heeft Defensie zelf al veel kosten gemaakt.