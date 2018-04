Feestnacht als opmaat naar Koningsdag

Aan de vooravond van Koningsdag is op veel plaatsen in het land het feest al in volle gang. In Utrecht begon om 18.00 uur de vrijmarkt en in Den Haag zijn naar schatting 100.000 mensen afgekomen op The Life I Live, een muziekfestival op negen concertpodia in de binnenstad. ,,Het is gezellig druk, er zijn geen incidenten en nauwelijks een wanklank”, meldde een politiewoordvoerder.

Het centrum van Eindhoven kleurde donderdagavond al oranje voor het muziekfestival Eindhoven=King. Amsterdam trekt traditioneel de meeste Oranjeklanten met diverse evenementen en een traditionele vrijmarkt.

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinsessen en andere leden van het Oranjehuis zijn vrijdag te gast in Groningen. De stad houdt rekening met tussen de 60.000 en 80.000 bezoekers. Willem-Alexander wordt vrijdag 51 jaar.