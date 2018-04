Koninklijke familie aangekomen in Groningen

Koning Willem-Alexander is met zijn vrouw Máxima en dochters aangekomen in Groningen om daar Koningsdag te vieren. Ook een groot aantal andere leden van de koninklijke familie viert de verjaardag van de koning mee in de hoofdstad van de provincie Groningen. Burgemeester Peter den Oudsten en commissaris van de Koning René Paas ontvingen de koning en zijn gezelschap. De koning is vrijdag 51 jaar geworden.

Groningen wil de stad en de regio laten zien door de ogen van Groningers uit de hele provincie. Rode draad is een twee uur durende wandeling door de binnenstad, met veel muziek en sport. Op de Grote Markt belicht de burgemeester van Loppersum, Albert Rodenboog, de aardbevingsproblematiek in Groningen. De koninklijke familie ontmoet hier enkele gedupeerden. Hier is ook een presentatie van bedrijven die veel doen aan de transitie naar nieuwe vormen van energie.

In de Stoeldraaierstraat laat de in Usquert opgegroeide internetondernemer Ben Woldring ‘zijn’ Groningen zien: een regio waar veel jonge en innovatieve maar ook internationale bedrijven zich vestigen. Verder is er een kijkje in het studentenleven, met een mini-college op de trappen van het Academiegebouw.