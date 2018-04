‘5 zetels verlies na ophef dividendbelasting’

De ophef over de memo’s rond de dividendbelasting heeft het vertrouwen in het kabinet een flinke deuk gegeven. Volgens de peiling van Maurice de Hond hebben de regeringspartijen vijf zetels verloren, waardoor ze nu virtueel op 54 zetels staan. Dat is 22 zetels minder dan bij de verkiezingen van vorig jaar.

76 procent van de ondervraagden denkt dat Rutte niet de waarheid heeft gesproken toen hij aangaf zich die memo’s niet te herinneren. En 73 procent denkt dat over de drie fractievoorzitters. Onder de VVD-kiezers denkt bijna de helft dat Rutte niet de waarheid sprak. En bij CDA- en D66 kiezers denkt twee derde dat de fractievoorzitters hebben gelogen.

Een meerderheid van de kiezers van CDA- en D66- zouden meegestemd hebben met de motie van afkeuring.

Op basis van de informatie en gebeurtenissen van de afgelopen week is het aandeel voorstanders voor de afschaffing van de dividendbelasting gedaald van 26 naar 18 procent.