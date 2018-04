Het is vandaag Wereld Wensdag. Make-a-Wish Nederland laat dagelijks wensen uitkomen van kinderen met een levensbedreigende ziekte. Zo ook die van de zoon van Ilse: Thijn (7). Hij is geboren met een zware hartafwijking en heeft inmiddels drie operaties achter de rug. “De Make-A-Wish dag was nog mooier dan onze trouwdag.”

Thijn heeft een onderontwikkelde rechter hartkamer, die nooit meer zal groeien. “Toen Thijn geboren werd, moest hij meteen na twee dagen geopereerd worden. Na een half jaar en na drie jaar volgden er nog twee operaties. Dit zijn risicovolle operaties met kans op overlijden.”

Inmiddels is Thijn zeven jaar oud en gaat het goed met hem. “Hij doet en kan alles en heeft jaarlijkse controles. We weten niet hoe oud hij wordt. We hopen dat over dertig jaar de wetenschap zo ver is, dat een nieuw hart tot de mogelijkheden behoort, wie weet met een 3D-printer.”

“Ed Sheeran stond bovenaan zijn wensenlijst”

Tijdens een jaarlijkse controle bij de cardioloog vertelde Tijn dat hij zo graag naar een uitverkocht concert van popzanger Ed Sheeran wilde. Zijn cardioloog meldde hem aan bij Make-A-Wish. Hij kreeg vervolgens een Make-A-Wish box toegestuurd. “Hierin mocht hij al zijn wensen stoppen, zoals het eten van pizza, een concert van Ed Sheeran bijwonen, Max Verstappen ontmoeten, off road rijden in de blubber en freerunnen. Maar naar een show gaan van Ed Sheeran stond bovenaan zijn wensenlijst.

Make-A-Wish ging aan de slag met alle wensen en keek wat wel en niet mogelijk was. “Uiteindelijk kwamen ze uit op een ‘stoere jongensdag’ met verschillende activiteiten, waarbij Thijn ook een paar vriendjes mocht uitnodigen.”

Op 17 maart stond er een grote limousine voor de deur en werd het gezin opgehaald. Niemand wist waar ze naartoe gingen. “We zijn eerst naar het circuit in Zandvoort gegaan, waar Thijn en zijn broer een rondje in een Ferrari en een McLaren mochten rijden. Vervolgens zijn we naar een kartbaan en een muziekstudio in Den Haag gegaan, waar Thijn zijn favoriete nummer van Ed Sheeran, Shape of you, mocht opnemen.”

Ed Sheeran zorgde voor het hoogtepunt van de dag

Een persoonlijke videoboodschap van Ed Sheeran was echter het hoogtepunt van de dag voor Thijns ouders. “Dat zo’n wereldberoemde zanger zoiets voor je zoon doet, ik word daar nog steeds emotioneel van. Thijn was zo overrompeld, dat hij daarna even wilde slapen.” De dag eindigde met een privéles in freerunnen samen met drie vriendjes en pizza eten in de limousine.

Thijn had twee dagen nodig om alles te laten bezinken, voordat hij over deze dag kon praten. Voor hem was alles een hoogtepunt. “Ook mijn man en ik waren na deze onvergetelijke ervaring een paar dagen van slag. Na zo’n dag besef je weer: we hebben een kind dat iets ernstigs heeft. Bij Thijn zie je dat niet, zoals ernstig zieke kinderen. Alleen als Thijn zijn zwembroek aanheeft, zie je alle littekens.”

