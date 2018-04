Amerikanen brachten OM op spoor van omkoping

Een rechtshulpverzoek van de Amerikaanse autoriteiten bracht het Openbaar Ministerie (OM) op het spoor van mogelijke omkoping bij de vestiging van Google in de Eemshaven in Groningen. Dat meldde de officier van justitie voor de rechtbank in Zwolle.

Vastgoedondernemer Rudy S. (62) uit Utrecht wordt er in deze zaak van verdacht Google-directeur Simon Tusha omgekocht te hebben voor 1,7 miljoen euro. Google leasede aanvankelijk ruimte van TCN, het bedrijf van S. Door de omkoping werd dat contract verlengd, denkt het OM. De Amerikanen wilden informatie van de Nederlandse autoriteiten in hun onderzoek naar Tusha. Vervolgens startte het OM een eigen onderzoek, bleek maandag op de regiezitting.

De rechtbank stemde in met het verzoek van het OM om de curator van TCN te horen.