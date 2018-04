Schiphol: onafhankelijk onderzoek storing

Schiphol laat een onafhankelijk onderzoek doen naar oorzaak en gevolg van de stroomstoring die zondag leidde tot grote problemen op de luchthaven. Ook doet Schiphol ook intern onderzoek.

Een storing in het inchecksysteem, misschien indirect het gevolg van een stroomstoring in Amsterdam Zuid-Oost, leidde tot annuleringen, veel vertraging en lange rijen. Het gebeurde uitgerekend toen het toch al extra druk was in verband met de meivakantie. Schiphol riep mensen op niet naar het vliegveld te komen, wat leidde tot files en er reden geen treinen meer. Mensen stapten al op de snelweg uit met koffers.

Welke partij het externe onderzoek gaat doen is nog niet bekend. ,,We zoeken een goede, gerenommeerde partij”. Schiphol betreurt dat zoveel reizigers ernstig hinder hebben ondervonden. ,,We willen daarom precies weten hoe deze situatie heeft kunnen gebeuren.”