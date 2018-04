Gros sportkantines schenkt drank aan kinderen

Het leeuwendeel van de sportverenigingen blijkt alcohol te schenken aan minderjarigen, terwijl dat verboden is. Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) is teleurgesteld en wil dat de sportbonden ingrijpen.

In 82 procent van de voetbalkantines waar zeventienjarige jongens en meisjes in opdracht van onderzoekers van Blokhuis’ ministerie alcohol bestelden, kregen zij die drank zonder problemen mee. De onderzochte tennis- en hockeyclubs doen het ietsje beter, en dat geldt ook voor de kantines van sportzalen waar volleybalverenigingen spelen. Maar de steekproef is te grof om te zeggen welke sport zich het slechtst aan de regels houdt.

De sportkantines doen het slechter dan andere plekken waar drank wordt verkocht. Bij bijvoorbeeld supermarkten gaat het veel beter.

Wat Blokhuis betreft ,,zijn we de vrijblijvendheid voorbij”, zegt hij tegen RTL Nieuws. De staatssecretaris wil betere afspraken maken met de sportbonden, die volgens hem al wel beseffen dat ze er een schepje bovenop moeten doen. Blokhuis oppert dat sportkantines voortaan pas later op de dag de tap kunnen openen, als veel kinderen en jongeren al naar huis zijn.

De staatssecretaris wil met bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden een akkoord sluiten over het tegengaan van onder meer alcoholgebruik. Bij de onderhandelingen over dat Nationaal Preventieakkoord zitten ook de sportbonden aan tafel.