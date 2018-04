Formatie Rotterdams college nog lange weg

Het duurt nog weken voordat er in Rotterdam een nieuw college zit. Dat blijkt uit een brief die de twee informateurs naar de gemeenteraad hebben gestuurd. Pieter Duisenberg (VVD) en Paul Rosenmöller (GroenLinks) schrijven daarin dat zij pas op 14 mei met een conceptversie van een collegeprogramma kunnen komen.

VVD en GroenLinks hebben in Rotterdam het voortouw genomen bij de formatie nadat de partijen in de raad er niet in slaagden een klassieke meerderheidscoalitie te smeden. Tot vorige week stonden Leefbaar en VVD lijnrecht tegenover GroenLinks, D66 en PvdA.

GroenLinks en VVD, die het op veel punten eens zijn, schrijven samen met de informateurs een concept. Duisenberg en Rosenmöller voeren tijdens het schrijven van dit concept ook al gesprekken met alle andere partijen in de gemeenteraad en maatschappelijk organisaties.

Als op 14 mei het raamwerk klaar is, kunnen andere partijen aanhaken. De informateurs hopen dan dat er wel een genoeg steun is voor een meerderheidscoaltiie.