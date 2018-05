Waylon songfestivalpodium op in luipaardprint

Waylon betreedt het podium van het Eurovisiesongfestival in een lange jas met luipaardprint, met daaronder een strakke zwarte broek en op zijn hoofd een zwarte cowboyhoed. De zanger onthulde zijn outfit dinsdag op Instagram, voorafgaand aan de eerste repetitie in Lissabon.

Waylon is in de Altice Arena in de Portugese hoofdstad waar hij in een lege zaal een paar keer zijn nummer Outlaw in ‘Em ten gehore brengt voor de Nederlandse delegatie, de cameracrew en een team van de organisatie.

Volgende week donderdag begint het echt, dan staat Waylon in de tweede halve finale van het festijn.