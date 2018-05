Voetballer Virgil Misidjan moet de cel in

Voetballer Virgil Misidjan is veroordeeld tot zes maanden cel waarvan twee voorwaardelijk voor een mishandeling vorig jaar in Roosendaal.

De voormalig voetballer van de Tilburgse club Willem II is volgens de politierechter in Breda schuldig aan de zware mishandeling van een 68-jarige man bij een parkeerruzie. Het slachtoffer liep daarbij een dubbele enkelbreuk en een verbrijzelde elleboog op. Volgens de rechter had Misidjan, juist omdat hij voetballer is, moeten beseffen dat hij hard kan schoppen en daarom de kans op de koop toe heeft genomen dat hij het slachtoffer ernstig kon verwonden.

De voetballer gaat in beroep tegen het vonnis, meldt zijn advocaat. Volgens haar is de straf te zwaar. Aan de vechtpartij was volgens de 24-jarige Misidjan een scheldpartij vooraf gegaan, waarin hij racistisch was bejegend.

Misidjan voetbalt tegenwoordig bij de Bulgaarse club PFK Ludogorets. Deze club strijdt momenteel voor het landskampioenschap. Daarom was hij dinsdag niet in de rechtbank aanwezig, vertelde zijn advocaat.