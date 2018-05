Politiemol Mark M. vrijgelaten na fout OM

Politiemol Mark M. uit Weert wordt vrijgelaten, na een fout van het Openbaar Ministerie. De zogeheten vordering tot gevangenhouding is te laat ingediend, waardoor hij op vrije voeten zijn hogerberoepszaak mag afwachten. M. kreeg onlangs vijf jaar celstraf van de rechtbank in Den Bosch voor het verkopen van politie-informatie, computervredebreuk en witwassen.

Hij ging tegen die straf in hoger beroep en tot die zaak start moet het OM van tijd tot tijd zijn voorlopige hechtenis officieel verlengen. Dat is door een menselijke fout niet goed gegaan, aldus een woordvoerster van het OM. ,,We betreuren dit zeer en moeten kijken hoe dit heeft kunnen gebeuren.”

Omdat er ook geen sprake is van nieuwe ernstige bezwaren tegen de verdachte, acht de raadkamer van het gerechtshof het niet mogelijk opnieuw de voorlopige hechtenis van de verdachte te bevelen, aldus het OM. De start van het hoger beroep staat gepland op 7 augustus.