A12 richting Utrecht weer open

De A12 van Den Haag naar Utrecht is weer opengesteld. De weg was urenlang in de middag en avond in beide richtingen dicht na een ongeval bij Zevenhuizen. In de richting Den Haag gingen rond 20.45 uur twee rijstroken open en was de weg rond 21.30 uur weer helemaal open. In de richting van Utrecht werd de weg pas kort na middernacht vrijgegeven, meldde Rijkswaterstaat.

De politie vermoedt dat een vrachtwagenchauffeur tijdens het inhalen een lekke band kreeg. De vrachtwagen raakte een busje en beide voertuigen schoven richting de vangrail van beton. Het busje en betonnen delen van de vangrail belandden op de andere rijbaan waar twee auto’s er tegenaan reden. Zes mensen raakten gewond.