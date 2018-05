Rechter verbiedt protest bij dodenherdenking

Het aangekondigde lawaaiprotest tijdens de Nationale Dodenherdenking op de Dam mag niet doorgaan. Ook heeft de gemeente terecht een gebiedsverbod ingesteld voor organisator Rogier Meijerink op en rondom het Amsterdamse plein. Dat oordeelde de voorzieningenrechter van de rechtbank in Amsterdam in een kort geding.

Meijerink had aanvankelijk een lawaaidemonstratie aangekondigd tijdens de twee minuten stilte. Tijdens de zitting bleek dat hij in plaats daarvan twee minuten voor 20.00 uur een mobiel luchtalarm wil laten afgaan om vervolgens in stilte te vertrekken. Ook dit plan werd door de gemeente afgewezen.

De voorzieningenrechter schaarde zich achter de argumenten van de gemeente dat het maken van lawaai tot schrikreacties en paniek kan leiden en dus een gevaar is voor de openbare orde. ,,De burgemeester mag dit verbieden als er geen alternatieve weg mogelijk is.” De rechter vond het eveneens aannemelijk dat als hij op de Dam is, dit zal leiden tot onrust. ,,U bent nogal een publieke figuur geworden. Daarom vind ik dat de burgemeester een gebiedsverbod mag opleggen.”

De actievoerder, die verwacht dat er zo’n honderd tot driehonderd medebetogers komen, zei dat hij zich niet laat weerhouden door de uitspraak van de rechtbank. ,,Ik ga naar de Dam, waar we om 20.00 uur gaan schreeuwen”, zei hij vastberaden. ,,Dat doen we individueel en niet in groepsverband, waardoor we geen manifestatie zijn.”