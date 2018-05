Verbod taxironselaars Schiphol houdt stand

Taxichauffeurs mogen geen klanten werven op het plein voor Schiphol en Schiphol Plaza. De rechter heeft de bezwaren van tientallen chauffeurs tegen het verbod ongegrond verklaard, tot blijdschap van de gemeente Haarlemmermeer die de regels heeft ingesteld om overlast tegen te gaan.

,,De aanpak van het ongewenst aanbieden van taxidiensten was hard nodig en is effectief. We kunnen deze aanpak nu voortzetten”, aldus burgemeester Onno Hoes.

Volgens de gemeente was de openbare orde in het geding door de ,,vaak agressieve en opdringerige manier” waarop sommige chauffeurs hun diensten aanboden. Wie zich schuldig maakt aan het aanbieden van taxidiensten buiten de speciale taxibaan, kan een boete krijgen. Het bedrag kan oplopen tot 1500 euro.

Over de regels woedt al lang een juridische strijd. De advocaat van Schiphol vergeleek de aankomst op de luchthaven tijdens de behandeling van de zaak met de aankomst in een derdewereldland. Over de ronselpraktijken werd veel geklaagd.