Van den Endes steken extra geld in Foundation

Joop en Janine van den Ende stoppen jaarlijks 1,2 miljoen euro extra in hun VandenEnde Foundation voor de cultuurwereld. Het projectenbudget gaat daardoor omhoog naar 8,5 miljoen. Verder halen ze onder anderen auteur en televisieprogrammamaker Cornald Maas erbij als bestuurslid.

,,Met veel genoegen zien Janine en ik hoe onze Foundation jaarlijks tal van bijzonder talentvolle jonge musici, theatermakers, dansers en filmmakers financieel kan ondersteunen in hun ontwikkeling. Met de verruiming van ons budget kunnen wij nu nog meer jonge talenten verder helpen”, aldus de producent.

Met de verhoging kunnen ook culturele instellingen beter worden geholpen in de ontwikkeling van hun ondernemerschap, voorziet hij. Verder is er meer ruimte voor bijdragen aan kostbare en onderscheidende kunstprojecten.

Ook Saskia Laseur wordt bestuurslid, notaris bij Van Doorne advocaten en notarissen in Amsterdam. De Foundation lag begin dit jaar onder vuur. Schenkingen zouden volgens bepaalde berichten terugkomen bij bedrijven en instellingen waar de Van den Endes of zakenpartners bij betrokken zijn. De fiscus wenste ook wijzigingen in het bestuur, maar volgens een woordvoerder was de Foundation daar toen al mee bezig als gevolg van het vertrek van een ander lid.

Van den Ende was overigens woest over de aantijgingen: ,,Het enige voordeel dat ik van onze schenkingen geniet is geestelijke verrijking”, zei hij toen.