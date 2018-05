Actievoerder: ‘Hoe dan ook lawaai op de Dam’

Wat de rechter donderdag ook beslist, de organisator van het protest tijdens de Nationale Dodenherdenking wil hoe dan ook lawaai maken op de Dam. Dat zei hij na afloop van het kort geding bij de rechtbank in Amsterdam.

Initiatiefnemer Rogier Meijerink van de actie #Geen4MeivoorMij wil dat de voorzieningenrechter het verbod op de demonstratie en het gebiedsverbod dat de gemeente hem heeft opgelegd van tafel haalt. De rechter doet hier mogelijk later op de middag uitspraak over.

Meijerink had aanvankelijk een lawaaidemonstratie aangekondigd tijdens de twee minuten stilte. Daar ziet hij vanaf, bleek tijdens de zitting. In plaats daarvan wil hij twee minuten voor 20.00 uur een mobiel luchtalarm laten afgaan.

Mocht de rechter zich achter het besluit van de gemeente scharen, dan is Meijerink toch van plan naar de Dam te gaan om lawaai te maken. ,,We laten ons niet leiden door wat een koloniaal instituut als de rechtbank ervan vindt”, zei hij. ,,We gaan ons mengen onder het publiek en geluid maken. Als je het in je eentje doet en niet als groep ben je geen manifestatie.”

Voor mogelijke tegenacties is hij niet bang. ,,Daar kun je niet aan toegeven.”