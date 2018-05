A16 richting Breda afgesloten door ongeluk

De A16 is vanuit Antwerpen in de richting Breda afgesloten door een ongeluk met een bestelwagen en een melkwagen. Door de aanrijding net over de grens in Nederland bij Hazeldonk is een file ontstaan van 12 kilometer, meldt de ANWB.

Naar verwachting blijft de weg nog tot 18.00 uur afgesloten. Op de geadviseerde uitwijkroute, de A4 via Bergen op Zoom en Roosendaal, is ook een ongeluk gebeurd. Rijkswaterstaat heeft voor automobilisten uit Belgiƫ die richting Tilburg en Utrecht reizen geadviseerd om via de E34 richting Eindhoven te rijden.

Voor verkeer richting de Randstad is nog geen alternatieve route beschikbaar. Er kan wel omgereden worden via de Westerscheldetunnel, maar die is nog niet tolvrij gemaakt.