Nieuwe busstakingen in regio aanstaande

Buschauffeurs in de regio’s Twente, Arnhem/Nijmegen en Utrecht beginnen komende dinsdag met de eerder aangekondigde estafettestakingen. Daarmee willen de werknemers afdwingen dat de werkdruk wordt verlaagd. Volgens vakbond FNV werken de werkgevers daar nog onvoldoende aan mee.

De FNV wil dat chauffeurs recht krijgen op genoeg pauzes om naar het toilet te kunnen. Hierover waren volgens de bond in een eerder onderhandelingsresultaat over een nieuwe cao afspraken gemaakt. ,,Direct daarna riepen lokale managers al tegen chauffeurs dat er toch niets gaat veranderen”, stelt de FNV.

In de komende weken vinden er in alle regio’s van het land estafettestakingen plaats. Vorige week was er al een grote landelijke staking op maandag 30 april en dinsdag 1 mei. ,,Staken doe je niet voor je lol”, zegt FNV-bestuurder Paula Verhoef. ,,Maar in dit geval is er – nog steeds – geen keus.”