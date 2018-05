Invallen en aanhoudingen in drugsonderzoek

In een groot onderzoek naar een drugsbende, heeft de recherche donderdag invallen gedaan bij verschillende panden in Roosendaal. Twee inwoners van de plaats van 23 en 25 jaar zijn daarbij aangehouden, maakte de politie vrijdag bekend.

De 23-jarige man reed in zijn auto en werd aan de kant gezet. De auto is in beslag genomen. In het voertuig werd bijna anderhalve kilo hennep gevonden.

De andere verdachte werd aangehouden in een woning aan de Boulevard. Daar werden een kilo hasj, een stroomstootwapen, pepperspray en ruim 13.000 euro aan contanten in beslag genomen. Ook werd er een auto weggesleept. In een woning aan de Bredaseweg deed de politie ook een inval. Daar werden allerlei druggerelateerde goederen gevonden.

De arrestanten worden verdacht van grootschalige handel in verdovende middelen. Het vermoeden bestaat dat ze deel uit maken van een drugsbende.