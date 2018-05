Fors hogere straf voor mislukte liquidaties

Het gerechtshof in Amsterdam heeft de 23-jarige Youssef O. in hoger beroep veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf wegens zijn betrokkenheid bij twee mislukte liquidaties. Het hof ging drie jaar boven de eerder door de rechtbank opgelegde straf en de eis in hoger beroep van het OM uit. De ernst van de feiten maken hogere straffen noodzakelijk, vindt het hof.

O. en drie handlangers werd in februari 2015 gearresteerd tijdens een spectaculaire actie van de politie in de Knokkestraat in Amsterdam. Zij waren op weg een criminele rivaal te liquideren. In de door de politie klemgereden auto werden zware wapens gevonden.

De veroordeling van O. geldt ook zijn betrokkenheid bij de mislukte moordaanslag op crimineel Chahid Yakhlaf (27), in november 2014 in Almere. Bij die aanslag was een bom onder de auto van het slachtoffer geplaatst. Ook werd hij tientallen keren beschoten. Niettemin overleefde hij dit geweld. Yakhlaf werd op 31 december 2015 in Kerkdriel alsnog geliquideerd.

Medeverdachte in de zaak rond de Knokkestraat Rami M. (24) kreeg van het hof tien jaar. Ook dat is ruim meer dan de eis van acht jaar en negen maanden.

Volgens het hof hebben de beide verdachten blijk gegeven van ,,een onverschrokken houding en een volledig gebrek aan respect voor het leven van de beoogde slachtoffers”. Een deel van het bewijs is geput uit versleuteld berichtenverkeer (PGP – Pretty Good Privacy). Volgens het hof wekken die soms ,,bloedstollende berichten” grote afschuw.

De mislukte liquidaties vormen onderdeel van een lange reeks zware misdrijven in vooral de Amsterdamse onderwereld, waarbij vaak relatief jonge criminelen elkaar naar het leven staan. Het hof vindt dat de samenleving tegen dat geweld beschermd moet worden.