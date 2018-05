Bevrijdingsdag muzikaal afgesloten

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van dirigent Antony Hermus heeft zaterdagavond op de Amstel in Amsterdam het 5 mei-concert verzorgd.

Onder grote publieke belangstelling vanaf de kaden voerde het orkest werken uit van onder anderen Verdi, Van Beethoven, Astor Piazzolla en Max Richter. Ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren aanwezig.

Het concert is traditioneel de feestelijk afsluiting van Bevrijdingsdag. Het stond dit jaar in het teken van verzet.

Het Rotterdamse orkest begeleidde de solisten Maan, Willemijn Verkaik, CB Milton, Bastiaan Everink en Noa Wildschut en dansers van het Nederlands Dans Theater.

Behalve klassiek, klonk ook moderne muziek zoals het door Otis Redding bekend geworden Try a little tenderness en Window of Hope van Oleta Adams.

Afsluiter was We’ll meet again, het lied waarmee Vera Lynn wereldberoemd werd.