NVWA sluit restaurant na kakkerlak in soep

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft in de Warmoesstraat in Amsterdam een restaurant gesloten nadat een klant in afgehaalde soep een kakkerlak had aangetroffen. Na berichten op social media en lokale media over de vondst van het ongedierte bezochten inspecteurs van de voedselwaakhond zaterdag het restaurant.

,,Bij onze inspectie bleek dat er inderdaad een probleem was met kakkerlakken en hygiëne”, bevestigt een woordvoerder van de NVWA een bericht van AT5.

Volgens de zegsman werd het bedrijf, dat eerder ook al was geïnspecteerd, direct gesloten. Het moet eerst een grote schoonmaak uitvoeren en een nieuwe inspectie aanvragen voor de deuren weer open mogen.