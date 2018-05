Brandweer Amsterdam wil motorbendeleden weren

De top van de Amsterdamse brandweer wil leden van motorbendes weren. ,,Voor de integriteit en geloofwaardigheid van de overheid vind ik ambtenaren met dit soort contacten een heel slechte zaak. Het is een misdaad bevorderende factor”, zegt brandweercommandant Leen Schaap in een interview met Het Parool.

Schaap vindt het ,,absoluut niet normaal dat binnen overheidsorganisaties mensen werken die lid zijn van criminele motorbendes”. Voorzitter van de veiligheidsregio Bas Eenhoorn, de waarnemend burgemeester van Amstelveen, is het helemaal met Schaap eens. Hij vindt dat het ook voor andere overheidsdiensten mogelijk moet zijn om lidmaatschap van een motorbende te verbieden. ,,Als de politie in staat is deze mensen te weren omdat ze niet integer zouden zijn, moeten we ons afvragen waarom wij vinden dat het bij de brandweer of de vuilophaaldienst niet kan.”

Bij de Amsterdamse brandweer zou zeker een lid van de Hells Angels werken en een lid van Satudarah. Een ander zou contacten hebben met de top van No Surrender.