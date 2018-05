Mogelijk hinder op Schiphol door acties

Werknemers van drie bedrijven die bagage en vracht afhandelen op Schiphol voeren zaterdag en zondag opnieuw actie. Ze houden werkonderbrekingen en stiptheidsacties. Dat kan leiden tot vertragingen, meldt vakbond FNV. De werknemers van AviaPartner, Swissport en Menzies leggen het werk per onderbreking maximaal één uur neer.

Het is de vierde actie in het slepende cao-conflict. De bagage- en vrachtafhandelaars en hun werkgevers zijn het oneens over loon, werkdruk en roosters. Volgens de bond is sprake van een ,,race naar beneden” door de hevige concurrentie tussen de bedrijven die bagage afhandelen.

Schiphol liet eerder weten niet blij te zijn met de acties, zeker niet omdat de luchthaven gezien de huidige drukte ,,op de toppen van haar kunnen” draait. Er zijn afspraken gemaakt met FNV om de veiligheid te garanderen en Schiphol zegt de eventuele overlast voor de reizigers te betreuren. ,,We doen er alles aan om die te voorkomen of te beperken”.