‘Inspectie moet IJ-veren onderzoeken’

De Maatschappij Voor Beter OV wil dat de Inspectie Leefomgeving en Transport een onderzoek instelt naar de veerdiensten in Amsterdam. Zondagmiddag raakten dertien mensen gewond toen een veerpont over het IJ hard tegen de De Ruijterkade bij het Centraal Station aanvoer.

Volgens de reizigersorganisatie zijn er de laatste tijd meer incidenten geweest waarbij ponten in harde aanraking kwamen met de kades. Ook zou een veerpont midden op het IJ stuurloos zijn geraakt. ,,Omdat dit ongeval er eentje is in een langere reeks van incidenten, moet ik helaas tot de slotsom komen dat het GVB niet in staat is gebleken zelf de veiligheid van zijn veerdiensten afdoende te waarborgen”, schrijft oprichter Rikus Spithorst op de website van de organisatie.