Robeco stopt met samenwerking SummerNights

Robeco stopt de samenwerking met het Koninklijk Concertgebouw voor de jaarlijkse zomerprogrammering. De komende editie is de laatste Robeco SummerNights. Het Concertgebouw wil echter wel doorgaan met de succesvolle zomerconcerten en gaat op zoek naar een nieuwe partner.

De vermogensbeheerder sponsorde de concertreeks dertig jaar lang, maar wil nu investeren in educatie. Dat gebeurt via een nieuw op te richten stichting, de Robeco Foundation, die zich inzet voor talentontwikkeling bij schoolgaande kinderen in minder bevoorrechte posities.

Wat in 1989 begon als een bescheiden muziekfestival met een handvol concerten in de toen nog cultuurluwe zomer, groeide uit tot een jaarlijks evenement met tienduizenden bezoekers en tientallen concerten.