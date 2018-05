Eerste kandidaten songfestival op podium

De 63e editie van het Eurovisiesongfestival begint dinsdagavond met de eerste halve finale. In deze voorronde nemen de deelnemers uit negentien landen het tegen elkaar op. Waylon, die ons land vertegenwoordigt met het liedje Outlaw In ‘Em, hoeft nog niet aan de bak. Hij staat donderdag in de tweede halve finale van het liedjesfestijn, dat dit keer plaatsheeft in de Portugese hoofdstad Lissabon.

Aan het evenement doen 43 deelnemers mee, van wie er 37 in de voorrondes staan. Dinsdagavond is het de beurt aan onder meer Israël, Wit-Rusland, Bulgarije, België, IJsland en Griekenland. Waylon neemt het in de tweede halve finale op tegen landen als Noorwegen, Rusland, Servië, Denemarken, Australië en Oekraïne.

Uit de halve finales gaan in totaal twintig landen door naar de finale op zaterdag. De zogenoemde ‘big five’, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje en Frankrijk, zijn samen met gastland Portugal al verzekerd van een plek in de eindstrijd.