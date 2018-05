Een grote brand heeft een leegstaand pand in Bergen op Zoom maandagavond in de as gelegd. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. Volgens getuigen zouden mensen uit het pand zijn gekomen, meldt de politie op Twitter.

Het gebouw, van 100 bij 100 meter, stond volledig in brand, wat voor veel rook zorgde en nogal wat publiek trok naar de Vierlinghweg. De brandweer riep mensen op om thuis te blijven en hulpverleners de ruimte te geven.