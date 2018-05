Kabinet: zoveel mogelijk van Irandeal behouden

Nederland gaat alles in het werk stellen om het akkoord met Iran over het atoomprogramma van dat land ,,zo goed als mogelijk overeind te houden”, zegt vicepremier Hugo de Jonge. Nederland wil daarover snel overleggen met de overgebleven bondgenoten, nu de Verenigde Staten de overeenkomst hebben opgezegd.

De Jonge wijst erop dat de andere ondertekenaars van het akkoord, zoals de Britten, de Duitsers en de Fransen, ook hebben verklaard het te willen behouden. Zij hebben gezegd daar ook ,,zowel Iran als de Verenigde Staten op aan te spreken. Dat is wat we op dit moment kunnen doen.”

De vicepremier, die premier Mark Rutte woensdag verving, noemde het besluit van de Amerikaanse regering ,,buitengewoon onverstandig”. Omdat het akkoord met Iran ,,dé mogelijkheid” was om zijn streven naar kernwapens te beteugelen, is het opzeggen van de overeenkomst ook ,,niet goed te snappen”.

De VS blijven desondanks een ,,belangrijke bondgenoot”, stelt De Jonge. Hij wil niet beamen dat de handtekening van de Amerikaanse president aan waarde inboet als zijn opvolger die achteloos weer schrapt. ,,We hebben elkaar echt nodig. Dat was zo, dat is zo en dat blijft ook zo.”

De komende dagen wordt duidelijker of en hoe het Amerikaanse besluit ook Nederlandse bedrijven treft, aldus de vicepremier. Dat is nog moeilijk in te schatten, omdat dat afhangt van de precieze strafmaatregelen die de VS tegen Iran en zijn handelspartners zullen nemen.