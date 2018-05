Waylon naar finale Songfestival

Waylon staat zaterdag in de finale van het Eurovisiesongfestival. De Nederlandse inzending wist zich als een van de tien landen te plaatsen voor de finale. Nederland werd als laatste genoemd.

Waylon trad donderdag als achtste van de achttien deelnemers aan met het nummer Outlaw In ‘Em tijdens de tweede halve finale van het songfestival. Voor Willem Bijkerk, zoals Waylon in het dagelijks leven heet, wordt het zijn tweede finaleplaats. In 2014 wist hij samen met Ilse DeLange onder de naam The Common Linnets zelfs de twee plek in het eindklassement te bemachtigen.

Met Waylon hebben zich voor de finale geplaatst: Servië, Moldavië, Hongarije, Oekraïne, Zweden, Australië, Noorwegen, Denemarken en Slovenië. Dinsdag was de eerste halve finale, ook toen wisten tien landen een felbegeerd ticket voor de finale te bemachtigen. De Belgische inzending zat daar voor het eerst sinds 2014 niet bij, tot teleurstelling van Waylon. De afgelopen drie jaar haalden onze zuiderburen steeds de top 10 in de eindstrijd.

De ‘grote vijf’ Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Groot-Brittannië en gastland Portugal zijn al verzekerd van een plaats in de eindstrijd.

Favoriet bij de bookmakers zijn onder meer Cyprus, Noorwegen, Israël en Frankrijk.

Sinds 2004 wordt er op het songfestival met halve finales gewerkt. Nederland wist tot nu toe vijf keer een finaleplek te bemachtigen, te weten met Re-union (2004), Anouk (2013), The Common Linnets (2014), Douwe Bob (2016) en vorig jaar met OG3NE. De laatste Nederlandse songfestivalzege dateert uit 1975, toen won Teach-In met het nummer Ding-a-dong.

De Russische zangeres Julia Samojlova wist geen finaleplek te behalen. Ze zou eigenlijk vorig jaar al meedoen maar toen was ze niet welkom in Oekraïne, waar het evenement werd gehouden.

Het songfestival is dit jaar in Portugal nadat het land vorig jaar voor het eerst het liedjesfestijn won.