2,6 miljoen zien halve finale songfestival

Ruim 2,6 miljoen mensen hebben donderdagavond gekeken naar de prestaties van zanger Waylon in de tweede halve finale van het Eurovisiesongfestival. Het programma staat bovenaan de kijkcijferlijst van Stichting Kijkonderzoek, gevolgd door het NOS Achtuurjournaal.

Nog eens 1,3 miljoen kijkers stemden af op de voorbeschouwing Op weg naar het Songfestival. De eerste halve finale werd dinsdagavond bekeken door bijna 1,1 miljoen mensen.

Waylon, echte naam Willem Bijkerk, is zaterdag in de finale als 23e van de 26 deelnemers aan de beurt om zijn lied Outlaw In ‘Em te zingen.