‘Uitstappers Beekse Bergen hebben geluk gehad’

De mensen die maandag in safaripark Beekse Bergen in het verblijf van de jachtluipaarden uit een auto stapten, hebben veel geluk gehad. Dat zegt manager van het park Niels de Wildt op NPO Radio 1. Hij reageert geschokt op een filmpje dat op YouTube is verschenen van het uitzonderlijke uitstapje.

Op het filmpje, dat dinsdag op YouTube werd gezet, is te zien dat eerst drie mensen, onder wie een klein kind, uit een Franse auto stappen in de buurt van de jachtluipaarden. Nadat ze vervolgens een klein stukje verderop weer gestopt zijn met de auto, stappen vijf mensen, onder wie het kind, uit de auto en lopen een stukje rond. Daarbij worden ze beslopen door de jachtluipaarden, die heel dicht bij ze in de buurt komen. Als de waaghalzen doorhebben wat er aan de hand is, rennen ze naar hun auto en weten ze te ontkomen.

Volgens De Wildt worden de regels van de Beekse Bergen in meerdere talen en op meerdere manieren aangeduid. ,,Zelfs als pictogram.’’ Wat die mensen heeft bezield, is ,,mij een groot raadsel’’, aldus de manager. ,,Dit is niet wat je dagelijks meemaakt – gelukkig – binnen de Beekse Bergen.’’

Dat dit was gebeurd, was niet bekend bij Beekse Bergen. ,,Niemand was op de hoogte van het feit dat mensen een soort van strandwandeling hebben gemaakt in het verblijf van de jachtluipaarden.’’ De dieren waren volgens De Wildt niet hongerig en zaten niet ,,in de jacht’’, maar ze reageerden uiteindelijk wel ,,op dit uitzonderlijke bezoek’’.

In dit soort gevallen ingrijpen als het misgaat, kan het park niet, erkent De Wildt. ,,Alles met camera’s monitoren is een onbegonnen zaak. Het park is daarvoor veel te groot.’’ Maar er wordt wel voor gewaarschuwd dit niet te doen. ,,Ook in het Frans leggen we duidelijk uit wat de regels zijn. Deze mensen hebben zich daar duidelijk niet aan gehouden.”