Ruziënde zorgaanbieders krijgen waarschuwing

De gezondheidsinspectie heeft drie zorgaanbieders die samenwerken in woonzorgcentrum Pelgromhof in Zevenaar een ernstige waarschuwing gegeven. De drie ruziën al tijden waardoor de kwaliteit en veiligheid van zorg voor bewoners in gevaar komt, meldt de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Pelgromhof kwam eind maart al in opspraak, na een reeks klachten van bewoners, familie van bewoners en personeel van het centrum. Daarop werden de inspectiediensten ingeschakeld. Die moeten onderzoeken of de veiligheid van bewoners in het geding is, of er voldoende goede zorg wordt geleverd en of medewerkers hun taak fatsoenlijk kunnen uitvoeren.

De gezondheidsinspectie eist nu dat de zorgverleners binnen drie weken op papier zetten hoe ze op een werkbare manier kunnen gaan samenwerken. Doen ze dit niet, dan kunnen ze worden beboet.

De Pelgromhof is een particulier woonzorgcentrum voor ouderen met 48 appartementen en ruim tweehonderd aanleunwoningen. De gebouwen zijn in beheer bij Percura Zorg. Twee zorgorganisaties verzorgen de bewoners. De werkrelatie tussen Percura en de zorgverleners is compleet verstoord. Zowel bewoners en familie als personeel klagen over wantoestanden die daardoor ontstaan, stelde de gemeente eerder.