Waylon als 23e aan de beurt in finale

Zanger Waylon is zaterdag pas als 23e van de 26 deelnemers aan de beurt om zijn lied te zingen in de finale van het Eurovisiesongfestival. Dat heeft de loting uitgewezen die in de nacht van donderdag op vrijdag werd gehouden. Als eerste is zaterdag om 21.00 uur Oekraïne aan de beurt. Italië sluit het liedjesfestijn af.

Eerder donderdagavond plaatste de Nederlandse zanger zich voor de finale. Van de tien landen die doorgingen, werd pas als laatste de naam van de Nederlandse inzending geroepen. De zanger vertelde dat hij “er nooit aan twijfelde” of hij de finale zou halen, maar dat het op het laatste moment toch nog spannend werd. “Zenuwslopend” was het enige woord dat hij voor de bekendmaking kon vinden.

Onder luid gejuich en ploppende champagnekurken is Waylon in de nacht van donderdag op vrijdag onthaald bij zijn hotel in Lissabon. De Outlaw in ‘Em-zanger kwam glunderend van trots de bus uit nadat hij zich eerder op de avond wist te kwalificeren voor de finale van het Eurovisiesongfestival.

Waylon keerde met een finaleticket op zak terug in zijn hotel alsof hij de winst van het liedjesfestijn al had binnengesleept. Dolgelukkig stond hij op straat met een fles champagne te spuiten. De enorme ontlading kwam na een zinderende ontknoping waarin ‘The Netherlands’ als laatste van de tien finalisten werd genoemd.