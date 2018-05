Waylon vond wachten op uitslag ‘zenuwslopend’

Waylon vond het wachten op de uitslag van de tweede halve finale van het Eurovisiesongfestival ,,zenuwslopend”. Hij werd als laatste van de tien gekwalificeerde acts genoemd en dat ging hem niet in de koude kleren zitten.

,,Dat is me een keer eerder gebeurd, in de halve finale in 2014, en toen was het ook al geen pretje. Ik had niet gedacht dat ze me dit nog een keer zouden aandoen.” Dat vertelde de Outlaw in’Em-zanger donderdagavond tijdens de persconferentie voor acts die het in de tweede voorronde schopten tot de finale eindstrijd.

Waylon kreeg vanuit de internationale pers vragen over de dansers en het decor van zijn act. Hij legde uit dat het voor hem vooral heel belangrijk is trouw te blijven aan waar je voor staat.

De presentator kondigde de Nederlandse zanger tijdens de persconferentie aan met een referentie naar de tweede plaats die de zanger met The Common Linnets behaalde op het Eurovisiesongfestival in 2014. “Noorwegen zendt dit jaar een artiest die al eerder won, Alexander Rybak, en Nederland stuurt een artiest die al eens bijna won.”

De finalisten namen plaats aan de persconferentie-tafel in de volgorde waarin hun kwalificatie tijdens de live-uitzending bekend werd gemaakt, dus Waylon belandde helemaal aan het einde van een lange rij uitgelaten songfestivalacts die allemaal één voor één een reeks vragen mochten beantwoorden uit het publiek.

Het duurde een flinke tijd voordat de Outlaw in ‘Em-zanger aan het woord kwam en tijdens het luisteren naar de traditionele vragen en antwoorden over favoriete nummers, gierende zenuwen en gouden voorbereidingstips kon hij af en toe zijn verveling niet verbergen.