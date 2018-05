Waylon presteert voor vakjury’s

Waylon wist vrijdagavond tijdens de zogenoemde juryrepetitie in de Altice Arena wederom foutloos te presteren. In de generale repetitie van de finaleshow van het Eurovisiesongfestival zong de Nederlandse inzending zijn Outlaw In ‘Em vol overtuiging.

De vakjury’s in de 43 deelnemende landen verdelen hun punten alvast op basis van de repetitie van vrijdagavond. Daarmee is het lot van Waylon in de 63e editie van het liedjesfestijn al voor de helft bepaald. Na de live-uitzending van de show zaterdagavond mag het Europese tv-publiek stemmen. De mening van de televoters telt voor 50 procent mee.

Namens Nederland beoordelen Sharon den Adel, Lesley van der Aa, Rob Ester, Arno Krabman en Rick Vol als vakjury de optredens. Rick Vol is de vader van de zussen Lisa, Shelley en Amy die als OG3NE vorig jaar deelnamen aan het Eurovisiesongfestival. Zij eindigden in Kiev uiteindelijk op de elfde plaats.

Waylon staat bij de bookmakers inmiddels op de negentiende plaats.